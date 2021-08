Centre de santé de Diémoul (Touba) : Un ex-agent cambriole un magasin et vole plus de 03 millions F cfa

Un cambriolage a été perpétré dans la nuit du 16 au 17 août dernier au centre de santé Diémoul. Un ex-employé de cette structure sanitaire basée à Touba, a défoncé la fenêtre du magasin avant d'emporter plusieurs matériels selon des informations de Seneweb.



Mais le voleur a été soupçonné puis dénoncé auprès de la responsable de " l'hôpital" par un chauffeur qui avait conduit un patient sur les lieux. Informés de la présence douteuse d'un individu transportant nuitamment des caisses, le comptable matière a constaté, après vérification, que plusieurs cartons contenant des masques ont été emportés dans le magasin.



C’est ainsi que la police a été saisie suite à ce cambriolage commis dans ce centre de santé dirigé par Ndeye Maguette Diop, médecin-chef chef du district sanitaire de Touba. L'enquête ouverte par les hommes du commissaire divisionnaire Bassirou Sarr a permis de retrouver dans une boutique 11 caisses dont 10 contenant des masques et 01 contenant des blouses.



En effet, le cambrioleur a confié le matériel volé lors de son dernier forfait, à un boutiquier établi à garage Darou à Touba. Selon le maître des lieux, il ne savait pas que ce matériel avait été volé par A.B. Ndiaye.



Les policiers tendront un guet-apens à l'ex-agent du centre de Santé de Diémoul avant de l'arrêter. Embarqué au commissariat spécial de Touba et entendu sur procès-verbal, le mis en cause a reconnu sans ambages les faits.



Dans ses aveux, A.B. Ndiaye a tenté de justifier son acte. Le cambrioleur avait un logement dans cette structure sanitaire où il officiait en tant que technicien de surface. Mais il avait été limogé au mois d'octobre 2020 pour des faits similaires d'après des informations de Seneweb.



"Je traversais des moments pénibles suite à la perte de mon emploi. Et j'ai décidé de retourner dans mon ex-lieu de travail pour voler des matériels. Je passais par la porte de derrière. Une fois sur place, je défonçais la fenêtre du magasin pour accéder à l'intérieur" assume-t-il devant les enquêteurs.



Décidant de collaborer avec la justice, le mis en cause avouera sur procès-verbal qu'il a volé des objets dans le centre de Santé de Diémoul à plusieurs reprises. Mais A.B. Ndiaye précisera qu'il revendait seulement les masques.



"Je distribuais gratuitement les détergents, les gants et gels hydroalcooliques lors des cérémonies religieuses (magal)" précise le mis en cause.



En effet, la responsable de la structure sanitaire s'est constituée partie civile dans cette affaire. Le préjudice est évalué à plus de 03 millions F cfa d'après nos sources proches du dossier.



Poursuivi pour vols multiples commis la nuit par effraction, A.B. Ndiaye a été présenté ce mercredi au procureur près le tribunal de grande instance de Diourbel.