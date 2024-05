Chambre criminelle de Mbour : Le pêcheur ivre traite sa victime d'homosexuel et lui transperce le thorax

Le meurtre d'Elimane Ndiaye, qui avait ému le quartier Mbour Toucouleur, a été appelé criminel, ce jeudi 16 mai 2024, à la barre de la Chambre de Mbour. Les faits ont eu lieu le 9 juin 2022. Une dispute avait éclaté entre Elimane Ndiaye et le pêcheur Mamadou Ndiaye. Ce dernier avait blessé Elimane sur la clavicule gauche avec une bouteille. Ce qui a entraîné une plaie pénétrante du thorax et une hémorragie massive. Ce qui a abouti à son décès. Pris de panique, Mamadou Ndiaye s'est enfui. Il sera rattrapé quelques heures après au niveau de la plage.

"J'étais ivre ce jour-là et je n'étais pas conscient de mes actes. Je l'ai salué et il m'a insulté. Je ne savais pas quoi lui dire. Je me suis agenouillé et je lui ai demandé pardon " Elimane et Moulaye Abdou Aziz sont venus me retrouver chez moi pour m'attaquer. Nous nous sommes battus avec laquelle il voulait me frapper et je lui ai asséné un coup", explique Mamadou Ndiaye âgé de 38 ans. .





Le témoignage de Moulaye Abdou Aziz Sow, ami de la victime et témoin des faits, a démonté la déclaration de Mamadou Ndiaye. Selon lui, Mamadou Ndiaye a traité Elimane d'homosexuel. C'est de la qu'une altercation a éclaté. "Après la dispute, Mamadou Ndiaye est allé chez lui. Il en est ressorti suivi de sa mère et de son frère. Mamadou tenait une paire de ciseaux. Au moment où sa mère me demandait ce qui s'est passé, Elimane et Mamadou en sont venus aux mains. Ils sont tombés ensemble et c'est moi qui ai soulevé Mamadou. Je ne savais même pas qu'Elimane était blessé. ai vu les ciseaux que tenait Mamadou. Sa mère lui a ordonné de s'enfuir.





Il est ressorti des témoignages du voisinage que Mamadou Ndiaye est la terreur dans le quartier, quand il est ivre. Il a été emprisonné deux ans pour trafic de chanvre indien.





Maître Mouhamed Fadel Fall a réclamé la somme de 100 millions en guise de dommages et intérêts pour les héritiers d'Elimane Ndiaye, qui "venait de sortir de l'adolescence. Il était un élément important de sa famille. Il a volontairement donné la mort à Elimane. C'était plutôt de l'acharnement, vu la violence du coup", a soutenu l'avocat.





Le procureur a assuré que l'accusé avait utilisé une paire de ciseaux et non une bouteille. "La profondeur de la blessure confirme le témoignage de Moulaye Abdou Aziz Sow. Le coup avait atteint le poumon gauche de la victime. Ce qui a entraîné la mort d'Elimane Ndiaye. La violence du coup démontre que Mamadou Ndiaye avait l'intention de "Donner la mort. Il a intentionnellement donné la mort à la victime Elimane Ndiaye", a dit le procureur qui a requis la réclusion criminelle à perpétuité.