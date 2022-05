Chargé de vendre des poulets, il encaisse des millions de son ami pour...

C'est le quotidien national Le Soleil qui donne l'information dans sa livraison de ce lundi. Chargé par son ami M. Sèye de vendre des poulets, de récupérer son bénéfice et de reverser 4,3 millions de FCfa, D. Djigal n'a pas donné un seul franc au propriétaire de la marchandise.



Las de courir derrière ses sous, Sèye a purement et simplement traîné son ami Djigal, qui a utilisé l'argent pour payer ses dettes personnelles, devant la barre du Tribunal des flagrants délits de Dakar, vendredi dernier, pour abus de confiance.



Face aux juges, le prévenu a reconnu, sans embages, les faits qui lui sont reprochés et précisé qu'il avait toujours respecté ses engagements. Il a pensé qu'avec l'affinité qui existait entre eux, il pouvait se permettre de dépenser l'argent de Sèye sans être inquiété.



Si une avance de 500 000 FCfa a été remise à la partie civile qui a désisté, la Présidente du Tribunal a fait remarquer à Sèye les risques de sa décision. Pour sa part, le représentant du Procureur a requis l'application de la loi pénale. Djigal a écopé de trois mois assortis du sursis.