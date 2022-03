Charlatanisme et escroquerie : Un candidat au voyage se fait plumer 5 millions de FCfa

Le rêve de Mamadou Ndiaye, âgé de 29 ans, est de voyager. Il s’en ouvre à son ami Daouda Cissé qui le met en rapport avec son marabout Ismaïla Loum.



C’est ainsi que, rapporte le quotidien L'AS dans sa livraison du jour, le charlatan lui envoie des talismans et de l’eau bénite par le biais de son cousin Daouda Cissé pour des bains mystiques.



Après avoir pris les bains, Mamadou Ndiaye perd sa capacité de discernement. Occasion saisie par Daouda Cissé pour lui emprunter la somme de 1,5 million de francs afin d’acheter des parfums et des offrandes.



La tante de Mamadou Ndiaye, qui a constaté la disparition de son argent, porte plainte contre son neveu. C’est après la plainte que Daouda Cissé a accepté de rembourser 1, 5 million de francs à Mamadou Ndiaye.



Quant au charlatan, Ismaïla Loum, il avait emprunté à Mamadou Ndiaye 700 000 francs. M. Ndiaye révèle que le duo a réussi à le gruger à hauteur de 5 millions.



Devant la barre hier, Daouda Cissé a balayé d’un revers de main les accusations.



Pour l’avocat de la partie civile, Me Babacar Ndiaye, les prévenus ont profité de la naïveté de son client pour lui soutirer de l’argent avec la complicité du marabout.



Selon le parquet, il y a eu des manœuvres frauduleuses, avant de requérir trois mois ferme contre tous.



Quant à la défense, elle pense que le délit d’escroquerie ne peut pas tenir, parce que son client n’a pas la capacité d’envoûter la partie civile.



Le Tribunal a condamné les prévenus pour complicité de charlatanisme et escroquerie à six mois avec sursis. Mais ils devront payer solidairement à la partie civile la somme de 1,5 million.