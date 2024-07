Colobane Saloum : Un berger disparaît avec le troupeau de son patron

L'affaire suscite moult commentaires à Colobane Saloum. Dans cette localité nichée dans la région de Fatick, un berger du nom d'Ablaye Ka aurait disparu avec le troupeau de son patron. L'entrepreneur et acteur politique Ibrahima Goumbala avait confié la gestion de sa bergerie à Ablaye Ka. Ce dernier a alors informé son employeur qu'il allait transhumer avec le bétail. Et depuis, le berger reste introuvable et injoignable depuis qu'il a quitté Colobane Saloum.







Soupçonnant Ablaye Ka d'avoir volé ses 19 bœufs avec la complicité de sa famille, M. Goumbala a porté plainte à la brigade de gendarmerie de la localité.









L'enquête se poursuit pour élucider cette affaire.