Confidence d’un père au tribunal : «Il couchait avec ma fille sur ma terrasse….»

Le linge sale se lave en famille, a-t-on l’habitude de dire. Mais, pour le différend opposant Fatou Sarr à son père Maguette Sarr, le linge sale s’est plutôt lavé à la barre du Tribunal correctionnel de Dakar.



Que s’est-il passé ? D’après l’Observateur, la jeune dame a traîné en justice son propre père qu’elle accuse de lui avoir administré de violents coups de pied au dos, menaçant de la tuer avec un bar de fer.



Le vieux Sarr, polygame à 4 épouses et père de 23 enfants, a nié les faits, faisant ainsi de fracassantes confidences.



Selon lui, sa fille s’est mariée sans son consentement avec un homme qui n’inspire pas confiance.



D’ailleurs, dit-il, «il couchait avec elle chez moi, sur ma terrasse, sans scrupule».



Pire, ajoute le père de famille, Fatou Sarr a été tout le temps maltraitée et tabassée dans la rue.



«Atteint dans ma dignité de père, je lui ai donné un coup de pied au dos. Mais, je n’ai jamais brandi un bras de fer ni proféré des menaces», s’est-il défendu, lors de son procès pour menace de mort, violence et voie de fait.



Le procureur a requis l’application de la loi. Il sera édifié sur son sort le 6 juillet prochain.