Coups et blessures volontaires : C. K. déverse de l’urine chaude à sa voisine

Elle deverse de l'urine chaude à sa voisine

C. K. a été déférée au parquet pour coups et blessures volontaires exercés sur sa voisine M. D. D., par le commissariat des Parcelles-Assainies. Les faits se sont passés à l’Unité 8 des Parcelles-Assainies.





En effet, C. K. a ébouillanté sa voisine M.D.D. avec de l’eau chaude mélangée avec de l’urine. La jeune mariée de 20 ans et son mari sont des locataires au domicile de la grand-mère de la victime. Mais, elle passait tout son temps à provoquer sa voisine. Mercredi dernier, les choses ont dégénéré.





M. D. D., qui ne s’est pas laissé faire, s’est tout de suite rendu à la police déposer une plainte pour propos calomnieux. Informé de la plainte de celle-ci, le mari de C. K. tente d’arranger les choses. En vain. Pire, C. K., qui n’était pas revenue à de meilleurs sentiments, mûrit un plan sordide. «Elle surprend sa protagoniste et lui verse de l’eau chaude mélangée d’urine», informe «l’As quotidien».





Grièvement atteinte, M. D. D. a été secourue par des voisins qui l’ont acheminée dans un centre de santé.





C’est ainsi que la victime a porté plainte au commissariat des Parcelles-Assainies contre son bourreau.