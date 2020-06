Couvre-feu à Mbour et Saly : Deux individus interpellés pour vol en réunion

L'art décoratif et la restauration semblent ne plus marcher en cette période de pandémie. Serait-ce la raison qui aurait poussé l'artiste décorateur M. Sall, âgé de 30 ans et à son acolyte le restaurateur C. Sall, âgé de 33 ans, à se transformer en voleurs à l'arraché ?





En tout cas, ils devront répondre des délits d'association de malfaiteurs et de vol en réunion commis avec violence.





En effet, à bord d'une moto Jakarta, le duo a agressé une dame vers 20 h 50 mn en lui arrachant sa pochette. Poursuivis par les agents prépositionnés à l'entrée de Saly puis par la brigade de recherches, ils ont été interpellés vers 22 h.





Les deux amis s'étaient réfugiés dans une maison abandonnée d'où ils ont été débusqués. La moto Jakarta qui leur a permis de commettre leur forfait a été saisie. Par ailleurs, le couvre-feu du 02 au 03 juin a permis l'interpellation de deux autres individus et la mise en fourrière de deux voitures.