Crime contre les droits des étrangers et homicide involontaire : Un Sénégalais condamné à 9 ans de prison ferme en Espagne

Un sénégalais accusé de crime à Gran Canaria en Espagne

E. Habiba, la fillette de 2 ans décédée en mars dernier à Gran Canaria, dans un hôpital, «en raison d'une grave déshydratation», a subi, ainsi que 52 compagnons de bateau, une terrible tragédie pendant près de cinq jours en mer.





En effet, Habiba n'était pas la seule victime. Au moins six autres personnes sont mortes de faim, de soif ou de désespoir. Un autre bébé de 2 ans a été jeté par-dessus bord.





Dix mois après le drame, le tribunal de Las Palmas a condamné les patrons supposés de la pirogue à neuf ans de prison.

Les deux prévenus, Amadou D., originaire du Sénégal, et Kate D., originaire de la Gambie, ont reconnu devant le tribunal les faits qui leur sont reprochés. Le jugement a été rendu hier.





Les deux accusés ont été reconnus coupables de crime contre les droits des étrangers et d'homicide involontaire. Ainsi, ils ont été condamnés à trois ans de prison pour un crime contre les droits des étrangers et à un an de prison pour chacun des six chefs d'homicide par imprudence, renseigne "les Echos".





La mort des deux migrants qui ont sauté du bateau au milieu de la mer pour mettre fin à leur calvaire, n'a pas été prise en compte comme homicide. Le Sénégalais Amadou D. n'a pas non plus été accusé de meurtre, pour la mort de l'enfant qu'il a jeté par-dessus bord, car sa version selon laquelle l'enfant était déjà mort, était tenue pour acquise et, par conséquent, elle a également été considérée comme un homicide involontaire.

118 524 euros, en guise dédommagement aux mères des victimes

De plus, les deux condamnés doivent dédommager les mères de la petite Habiba et de l'enfant jeté par-dessus bord de 118 524 euros chacune.





Pour rappel, la mort de la petite Habiba, le 21 mars 2021, a choqué la moitié de l'Espagne, même si, au début, son nom n'était pas connu. Le bateau dans lequel ils ont voyagé a quitté Dakhla, quatre jours avant d’être localisé.