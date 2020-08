CTE : Ce qu’on sait sur l’agent de la Croix-rouge qui aurait tenté de violer une patiente de Covid-19

C’est une mise au point. «Un volontaire hygiéniste de la Croix-Rouge sénégalaise a été accusé d’attouchements sexuels sur une patiente atteinte de Covid-19. Les faits remonteraient au 29 juin 2020 dans un site de prise en charge extrahospitalière de la place. Le mis en cause a bénéficié de deux recours de parquet. Il est entre les mains de la justice », a déclaré la Croix-rouge sénégalaise qui déplore les accusations de viol sexuel incriminant un volontaire hygiéniste sur une patiente atteinte de COVID-19.





En effet, lesdites accusations ont été ébruitées, ce jour, par les médias.





Ainsi, « la Croix-Rouge sénégalaise déplore cette situation de fait qui ternit déjà l’image de l’Institution humanitaire nationale, fondée sur des Principes fondamentaux du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge ».





Dans un communiqué reçu, il est indiqué que le mis en cause faisait partie des 3203 volontaires outillés et déployés par la Société nationale dans le cadre de la mise en œuvre des activités de riposte contre la pandémie de Covid-19. « Leur déploiement ou mobilisation est sanctionné par des sessions de renforcement des capacités et/ou des séances de briefing et de débriefing, notamment sur les Principes fondamentaux du Mouvement, le code de conduite du volontaire, le module pour un accès plus sûr, le règlement intérieur de la Croix-Rouge sénégalaise, la protection des personnes vulnérables, la communication sur les risques et engagement communautaire, etc. », a-t-on informé.





Pour rappel, les volontaires de la Croix-Rouge sénégalaise agissent conformément aux lois en vigueur, aux statuts et règles de l’organisation, ainsi qu’à des principes essentiels d’éthique et déontologique, édictés par un code de conduite. « Tout manquement ou violation à ce code de conduite entraine des sanctions disciplinaires pouvant aller jusqu’à l’exclusion et dans certains cas à des poursuites judiciaires. Le volontaire c’est une personne disposée et apte qui consacre son temps libre de façon désintéressée pour la mise en œuvre des activités humanitaires. Une tâche très bien menée par les volontaires de la Croix-Rouge depuis le début de la pandémie, et bien appréciée par les pouvoirs publics et partenaires de la Société nationale. Cette situation ne devrait pas occulter les efforts fournis par les volontaires de la Croix-Rouge dans la riposte contre la Covid-19 sur l’ensemble du territoire national », a-t-on ajouté dans le document.