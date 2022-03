Daara de Koki : Maodo Ndiaye assène 3 coups de couteau à son camarade et se retrouve en prison

Dans la matinée du mercredi 23 mars, une dispute a éclaté entre les talibés Djiby Diouf (15 ans) et Maodo Ndiaye (16 ans), tous pensionnaires du daara de Koki. Selon une source proche de l’affaire, Djiby Diouf aurait proféré des injures à son camarade Maodo Ndiaye qui par la suite est entré dans une colère noire. Après le déjeuner, Maodo Ndiaye demande à son protagoniste de venir répondre à leur surveillant Mortalla Ndao qui se trouverait dans les ravins situés non loin du daara. Sans arrière-pensée, ce dernier le suit dans l’endroit où Maodo Ndiaye avait muri son plan de lui infliger une sévère correction.





Arrivés sur les lieux, Mado Ndiaye ramasse un couteau et lui donne trois coups au dos, au front à et à la main gauche. Grièvement blessée, la victime a été évacuée d’urgence au poste de santé de Koki puis à l'hôpital Amadou Sakhir Mbaye de Louga. Le mis en cause a été arrêté et conduit à l’unité.