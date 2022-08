Dakar : les membres du gang des voleurs de scooters envoyés en prison

Mamadou Touré, Oumar Ndiaye et Demba Ciss ont été reconnus coupables, respectivement, de vol avec effraction, complicité de ce chef et recel. Le premier a pris trois ans de prison ferme, le second un an dont six mois ferme et le troisième, un mois ferme. Le trio a été jugé hier, lundi, devant le tribunal des flagrants délits de Dakar



L’Observateur, qui donne l’information ce mardi, rappelle que les trois mis en cause étaient placés sous mandat de dépôt depuis le 6 juillet dernier pour une affaire de vol de scooter. Les faits se sont déroulés le 29 juin à Sacré Cœur 3. Amadou Sow avait garé son véhicule dans une rue pour effectuer quelques courses dans le magasin Auchan. A son retour, il constate que la moto a disparu.



Manque de chance pour le voleur, le magasin devant lequel le scooter était garé dispose d’une caméra de surveillance. Le visionnage des images montre Mamadou Touré à l’œuvre. Amadou Sow dépose une plainte à la Sûreté urbaine.



Arrêté, Mamadou Touré dénonce son complice, Oumar Ndiaye. Ce mécanicien établi à la Médina était chargé de repeindre les véhicules volés avant leur mise sur le marché. A la barre, le premier a d'ailleurs déclaré avoir remis au second «au moins quatre motos». L’Observateur signale que l’enquête de police a révélé que le duo était coutumier des faits.



Le scooter de Amadou Sow a été vendu à 80 000 francs CFA à Demba Ciss. Sans les pièces. Ce qui aurait dû rendre ce dernier méfiant.