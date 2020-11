Dalifort : Un fumeur de Yamba se fracture la cheville en voulant échapper aux policiers

Un groupe de quatre jeunes a été interpellé à Dalifort, suite à une opération des éléments du commissariat de police de Pikine.D'après Les Échos, quand les policiers opérant en civil ont appris la présence secrète des jeunes, qui grillent des clopes de chanvre indien et se les refilent dans une maison abandonnée, ils ont débarqué par surprise sur les lieux et ont tenté de les mettre aux arrêts. Mais à la vue des flics, les drogués ont aussitôt sonné l’alerte avant de prendre la fuite.C’est ainsi que la police a mis la main sur un cornet et deux joints de l’herbe.Dans sa folle tentative d’échapper aux agents patrouilleurs, Y. Tine, un des jeunes, s'est fracturé la cheville. Une blessure qui lui a valu une évacuation à l'hôpital. Mais, il y a eu finalement plus de peur que de mal, puisqu'il a quitté, hier, le centre hospitalier avec son pied plâtré. Il rejoint ainsi ses acolytes au violon du commissariat. Ils devraient être déférés au parquet aujourd’hui pour détention et usage de chanvre indien.