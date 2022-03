Darou Mousty : il tue son ami pour un violent tacle lors d'un match de foot

Un match de football qui entraîne mort d’homme. C’est ce qui s’est produit au village de Mbéguéré, à quelques kilomètres de Darou Mousty.



Victime d’un tacle de son ami Mamadou Ka, le nommé A. Ka a levé sa machette contre ce dernier. Il l’atteint au niveau du fémur. La victime commence à se vider de son sang. Évacué au centre de santé de Darou Mousty, Mamadou Ka succombe à sa blessure.



Alertés, les gendarmes font une descente sur les lieux pour recueillir les premiers indices. Selon L’Observateur, qui donne l’information dans son édition de ce lundi, les hommes en bleu ont arrêté et placé en garde à vue A. Ka.



Le journal informe que le drame est survenu vendredi 11 mars au soir. Les deux amis jouaient l’un contre l’autre dans deux équipes du quartier Millionnaire de Darou Mousty.



Le présumé meurtrier était attaquant et la victime, défenseur. Le premier avait juré qu’il marquerait durant le match tandis que le second assurait qu’il l’en empêcherait.