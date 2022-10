Darou Mousty : il profite des funérailles de Serigne Abdou Rahmane Mbacké pour voler huit téléphones dont trois IPhone 13 Pro Max

Son mode opératoire était rodé : déguisé en «Mbacké-Mbacké» sous son «Baye Lahad» et assis près du marabout qui recevait les condoléances pour le décès de Serigne Abdou Rahmane Mbacké de Darou Mousty, il guettait les fidèles pour vider leurs poches. Cette stratégie a permis à Abdou Karim Touré, 42 ans, polygame et père de neuf enfants, de ramasser huit téléphones : trois IPhone 13 Pro Max, un IPhone 11 Pro Max, un IPhone X et trois autres appareils de marques Samsung.



D’après L’Observateur, qui révèle cette affaire, ses forfaits accomplis, Abdou Karim Touré a quitté Darou Mousty pour rentrer chez lui aux Parcelles Assainies. Le lendemain, poursuit le journal, il se rend à Colobane pour essayer d’écouler son butin. Manque de bol pour lui, les éléments de la brigade de lutte contre la criminalité, qui exploitaient un renseignement révélant un réseau de vol et de recel de téléphones, étaient aux aguets.



Lors d’un contrôle d’un Peugeot 406, les enquêteurs tombent sur Abdou Karim Touré. L'Observateur rapporte que le mis en cause était en possession de sept des huit téléphones dérobés et d’une somme de 1,6 million de francs CFA. Interrogé sur l’origine des appareils, il assure les avoir achetés auprès d’un tiers. Incapable de déverrouiller les téléphones, il a été arrêté, déféré au parquet puis placé sus mandat de dépôt.



Il a été jugé hier, jeudi, devant le tribunal d’instance de Dakar. L’Observateur rapporte qu’à la barre, il a reconnu les faits devant l’une de ses épouses. Le parquet a requis six mois dont trois ferme. Le tribunal donne son verdict lundi prochain.