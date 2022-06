Détournement de mineure : Un comédien de 35 ans engrosse une fille de 17 ans

Pêcheur et comédien de 35 ans, S. Ndir devra passer trois mois derrière les barreaux. Il a été condamné, hier mercredi, par le Tribunal des flagrants délits de Dakar, pour détournement de mineure et corruption de mineure au préjudice de A. Barry, 17 ans.



D’après Le Soleil, le mis en cause a connu sa victime dans le cadre de ses activités de comédien et a entretenu des relations sexuelles avec elle. Il s’en est suivi une grossesse.



À la barre, Ndir a reconnu qu’ils entretenaient une relation amoureuse. Parti en mer, il est resté absent de Dakar pendant deux mois.



À son retour, explique-t-il au juge, sa copine ne l’a pas informé de son état de grossesse, mais plutôt une tierce personne. Mais, le mis en cause dit avoir accepté la paternité de l’enfant.



Pour la défense, les parents de la victime en veulent au prévenu pour avoir refusé de prendre en charge les frais médicaux de leur fille, mais il a promis de s’en occuper.



Rendant son verdict, le tribunal l’a relaxé de la charge de menaces de mort, avant de le condamner à deux ans dont trois mois ferme.