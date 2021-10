Détournement : Elle pompe plus de 4 millions dans les comptes et falsifie les arrêtés de caisse

Detournement de Fonds chez une caissière

Y. T. Bop est en détention pour avoir puisé la somme d’un peu plus de 4 millions de francs Cfa dans la caisse de la structure Africa Transaction Processing Services (ATPS). Le pot-aux-roses a été découvert à la suite d’une mission de contrôle effectuée le 1er juin 2021.





Durant leurs investigations, les contrôleurs ont constaté plusieurs anomalies. La dame avait aussi falsifié le dernier arrêté de caisse. Elle y indiquait détenir un solde de caisse de plus de 5 millions alors que le solde était de 364.840 FCfa.





La mise en cause aurait reconnu les faits sans ambages et s'était engagée par écrit à rembourser le montant au plus tard le 03 juin.





Malheureusement elle ne s'est pas exécutée. Elle sera devant le juge dans les prochains jours.