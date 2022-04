Deux enfants d'une même famille s'enferment dans un véhicule: Le garçonnet perd la vie et la fillette internée aux urgences à Touba

Un terrible drame a frappé, ce dimanche, la famille Séye domiciliée au quartier Darou Miname de Touba. En effet, perdus de vue vers 13 heures, F. Séye et sa sœur M. Séye ont été retrouvés, quelques heures plus tard, dans un véhicule stationné.



Malheureusement, le garçonnet avait déjà rendu l’âme dans cette voiture. Toutefois, la fillette M.Séye qui était entre la vie et la mort, a été évacuée aux urgences à l'hôpital Matlaboul Fawzayny de Touba, d'après une source de Seneweb.



En effet, ces enfants de même père, âgés de 3 ans, se sont introduits, en catimini, dans le véhicule particulier, avant de s'y enfermer, selon nos sources.



Coincés à l'intérieur durant des heures, F.Seye a fini par perdre la vie et la fillette a été retrouvée dans un état critique.



A l'heure du repas, les membres de cette famille ont entamé d'intenses recherches pour les retrouver. Mais ils seront découverts, quelques heures plus tard dans ledit véhicule stationné non loin de leur domicile familial.



Une enquête a été ouverte par la police de Touba pour élucider cette affaire qui plonge le quartier Darou Miname dans l'émoi.