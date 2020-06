Divagation d'animaux : Un mécanicien ouvre le feu sur un troupeau de bœufs et écope de 3 mois

Le tribunal des flagrants délits a jugé hier une affaire atypique de maltraitance animale. Yoro Camara, un mécanicien de 54 ans a ouvert le feu sur un troupeau en divagation de boeufs dans son champ. Un geste qui a motivé sa condamnation à une peine de 3 mois avec sursis.





Selon le quotidien Enquête qui a rapporté l’information dans sa livraison du jour, le prévenu a expliqué à la barre du tribunal qu'à plusieurs reprises, les bergers laissaient entrer leur troupeau de bœufs dans son verger pour les laisser paître et, par la même occasion, les animaux détruisaient les manguiers.





Il rapporte également à la barre que cela se faisait en son absence. Comme ce jour où ils sont rentrés dans son champ... Sommé de sortir avec son troupeau, dit-il, l’homme en question aurait refusé d’exécuter et une querelle s’en est suivie. Le berger avait brandi sa hache et le prévenu son fusil, commençant à tirer sur le troupeau et leur a occasionné beaucoup de blessures. Les intérêts de la partie civile lui sont réservés, et le fusil sera confisqué.