Division spéciale de cybersécurité : chantage sexuel et braquage de comptes mobile money, les plaintes s’accumulent

chantage sexuel et braquage de comptes mobile money, les plaintes s’accumulent

Ces délits sont devenus monnaie courante. Les victimes saisissent souvent cette branche de la police. Voici quelques cas recensés lundi 14 août.



L’inconnu de la nuit. B. P. Sambou et Aïda Diop seraient-elles victimes de la même personne ? Ces deux dames ont, le même jour (lundi 14 août), saisi d’une plainte la Division spéciale de cybersécurité (DSC) pour attentat à la pudeur. Elles dénoncent, chacune de son côté, un inconnu qui les harcèle en leur envoyant des messages obscènes à des heures tardives. La première est domiciliée aux Parcelles Assainies et la seconde, à Fann Hock.





La rançon. Si A. D.Sagna, domicilié à Tivaouane Peul, ne verse pas un million 468 mille francs CFA à l’individu qui lui fait du chantage sexuel, il risque de voir sur la place publique ses vidéos intimes. Il a saisi la DSC d’une plainte pour collecte illicite et menace de diffusion de données à caractère personnel. Avec l’espoir que l’inconnu soit mis hors d’état de nuire.

Manœuvres. I. Ndiaye a usé de manœuvres «frauduleuses et mystiques» pour gruger Maïmouna Guèye, domiciliée à Guédiawaye, d’un million de francs CFA. La victime a porté plainte en visant, en plus de l’abus de confiance et de l’escroquerie divinatoire, la menace de diffusion de données à caractère personnel.



-221 000. Abdou Ba a subitement constaté que son compte Wave a été débité de 221 000 francs CFA. Comment ? Par qui ? C’est ce que cet habitant de Liberté 5 cherche à savoir en déposant plainte contre inconnu pour retrait frauduleux d’espèces via Wave.



Code toxique. La Division spéciale de cybersécurité est habituée à ce mode opératoire. Un malfaiteur contacte sa victime. Prétend lui avoir envoyé par erreur un code. Lui demande de lui renvoyer celui-ci. Et dès que c’est fait, il pompe son compte mobile money. C’est ce qu’un inconnu a fait subir à Adioum Faye, qui a saisi la DSC. La plaignante vise l’usurpation de fonctions, l’abus de confiance et l’escroquerie via Wave. Montant de préjudice : 400 000 francs CFA.

«Agent de Free». Ce mode opératoire est également rodé. Quelqu’un se présente en agent d’une société de téléphonie. Vous fait passer pour un gagnant d’un tirage. Use de manœuvres avant de vous dépouiller. Khalipha Diop a perdu dans une arnaque de ce type 795 000 francs CFA. Il a saisi la DSC d’une plainte contre inconnu pour usurpation de fonctions, abus de confiance et escroquerie via Wave. Le mis en cause se faisait passer pour un agent de Free.