Dordogne : une femme de 35 ans frappée et violée en pleine rue

Dans la nuit de vendredi à samedi derniers à Boulazac, en Dordogne, une femme de 35 ans a été frappée et violée en pleine rue. L'auteur présumé des faits n'aurait pas encore été retrouvé.





Les faits se sont produits dans la nuit du vendredi 10 au samedi 11 septembre dernier à Boulazac, en Dordogne. Une femme de 35 ans, officiant dans un hôtel du centre de Périgueux, rentrait du travail et prenait la direction de son domicile. Le site d’Actu17 rapporte qu’il était aux alentours d’une heure du matin quand cette trentenaire a été victime d’une double agression en pleine rue.





À Boulazac, une femme frappée au visage puis violée alors qu’elle rentrait du travail





Il était plus précisément vers 00h45 et l’employée sentait une présence derrière elle. C’est alors qu’un individu a surgi, l’a saisie par les épaules et l’a projetée au sol. La victime a alors reçu plusieurs coups de poing au niveau du visage, avant que son agresseur ne la viole. L’homme a ensuite pris la fuite.





L’auteur présumé des faits serait toujours recherché