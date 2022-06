Drame à Adéane : Un vieux sexagénaire tué et démembré par un déficient mental

Les faits se sont déroulés dimanche dernier 5 mai aux environ de 10 heures, selon nos sources. Un drame qui a surpris bon nombre de populations de la commune d'Adéane plus précisément celle de Tambacounba-Coudioundou. Un homme d’une soixantaine d’années détenant son verger d’anacarde dans le village de Coudioundou et répondant au nom de J. Tougnou domicilié à Tambacounba a été sauvagement tué par M. Dabo, un déséquilibré d’une trentaine d’années habitant le village de Coudioundou.



Selon les témoignages recueillis, le défunt tué de manière atroce par son bourreau avait décidé de vendre toutes les noix d’anacardes récoltés dans son champ. Ses enfants qui étaient chargés de cette mission ont dû faire face à jeune M. Dabo trouvé sur les lieux. Ce dernier sommé de quitter les lieux par les fils du propriétaire, s’en est violemment pris eux selon toujours nos sources.



Alerté par ses enfants, le vieux J. Tougnou a décidé d’aller lui-même parler à ce fauteur de trouble; malheureusement il n'en reviendra pas, car découpé de manière atroce par le jeune déficient mental qui s’est servi du coupe-coupe de sa victime pour lui assommer des coups mortels, et démembrant ainsi presque tout le corps du vieux. Une affaire qui a suscité l’émoi et la consternation au sein des populations de ces deux villages de la commune de Adéane Tambacoumba et Coudioundou. Le jeunes M. Dabo qui ne jouit pas de toutes ses facultés mentales s’est rendu tranquillement dans son village Coundioundou. Retrouvé en train de s’affairer autour du petit déjeuner comme si de rien n’était, il a été cueilli par les limiers, renseignent des sources de Seneweb.