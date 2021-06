Drame à Kaffrine : 2 morts et 5 blessés dont 2 dans un état grave

Après la collision entre un camion et un car «Ndiaga Ndiaye» ayant fait deux morts et plusieurs blessés, ce mardi matin entre Lompoul et Kébémer, un autre accident s’est produit vers 12 h sur la route nationale, à hauteur de Nawel, près de Birkilane.





Selon notre source, une voiture de type «7 places», en provenance de Tambacounda, et un camion-citerne malien en provenance de Dakar sont entrés en collision. Bilan : deux morts sur le coup dont le chauffeur du «7 places» et une passagère qui était dans la voiture de transport, et cinq blessés dont deux dans un état grave.

Le camionneur, d’origine malienne, est actuellement à la brigade de la gendarmerie de Birkilane.





Les corps sans vie et les blessés ont été acheminés à l’hôpital régional Thierno Birahim Ndao de Kaffrine.