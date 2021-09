Drame à Touba : Un menuisier poignarde à mort son père et sa mère

Un parricide secoue le quartier Darou Khoudoss de Touba. A. L. T., menuisier de son état, a été arrêté pour le meurtre de ses parents. Il a poignardé à mort son père à la poitrine et sa maman au thorax.



Le papa et la maman, gisant dans une mare de sang, ont rendu l’âme à l’hôpital Matlaboul Fawzeini de Touba où ils ont reçu les premiers soins.



À en croire le quotidien L'Observateur, tout est parti d’une dispute entre A. L. T. et sa nièce autour d’un ravitaillement en eau à la borne fontaine de la maison.



A. L. T. avait interdit à sa nièce le robinet. Une injonction que le père de famille n’a pas supporté avant de rappeler à l’ordre son fils.



Ce dernier, qui s’est senti humilié, se retire dans sa chambre avant d’en sortir avec un coureau qu’il a asséné à son géniteur et sa génitrice. Il a été déféré, mercredi dernier, au parquet de Diourbel.