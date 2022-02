Drame au Gabon: Un commerçant sénégalais tué en plein jour dans sa boutique

Un commerçant sénégalais tué à Port Gentil au Gabon

C'est une triste nouvelle pour la communauté sénégalaise vivant au Gabon précisément au Port-Gentil.

Selon les informations de la Rfm, un commerçant sénégalais du nom de Abdoulaye Bâ, a été tué à coups de couteau en pleine journée. Les assaillants ont pris la fuite.





Ses compatriotes réclament justice





"On vient d'apprendre la mort d'un de nos compatriotes sénégalais. Il a été assassiné dans sa boutique aux environs de 13 heures. D'après les témoins, vers 13 heures, il a envoyé un enfant lui chercher de la nourriture pour le déjeuner", explique sur Rfm, un de ses compatriotes. Il poursuit : " Au retour de l'enfant, il a vu que la boutique était fermée, il a frappé à la porte mais personne ne répondait. C'est là qu'il a couru pour appeler ses parents pour leur informer. Les parents débarquent. Ils ont ouvert la boutique et se sont retrouvés devant le corps. Ils ont trouvé des blessures à coups de couteau sur son corps. Sur place, les autorités gabonaises sont venus faire un constat et ils ont emmené le corps", raconte encore Cheikh Dème, Sénégalais vivant au Gabon.