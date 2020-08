Drame en Guinée : Sa femme lui refuse un rapport sexuel, il la tue

Encore un féminicide qui défraie la chronique en Guinée. Les faits se sont déroulés dans la nuit du mardi 04 au mercredi 05 août à Kindia, une préfecture située à plus 129 km de Conakry. Le sieur Abdourahamane, père de famille, a tué sa femme, mère de trois enfants, dans la commune urbaine de Kindia, précisément dans le quartier Banlieue.







Selon des témoins trouvés sur place, après avoir reçu un coup fatal, la défunte Thierno Hawa Sylla s’est écroulée au sol avant qu'elle ne soit transportée d’urgence à l'hôpital régional Alpha Oumar Diallo où elle a rendu l’âme. « J'étais couché, j'ai entendu des bruits, le temps pour moi de sortir et aller voir, on m'a informé que c’est Abdourahamane qui battait sa femme. J’ai frappé à la porte à plusieurs reprises, sans suite. Il a finalement ouvert la porte mais Thierno Hawa était déjà par terre. De temps à autre, elle s’est retournée et on l'a interrogée, elle nous a dit que son mari voulait faire l'amour avec elle, qu'elle lui a dit qu'elle était en période menstruelle, mais que le mari tenait assez à satisfaire son désir. Comme il faisait nuit je suis allée me coucher », a confié Mariam Sylla.





Le mari a pris la fuite et est jusque-là introuvable. Selon notre source, l'enterrement de la victime aura lieu demain à 11 h.