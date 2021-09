Elle fait coffrer son mari en volant ses faux billets

Mariama Diallo, commerçante de son état, ne savait pas que les 100 dollars de son mari qu’elle volait étaient des faux billets.



Selon L'Observateur, tout est parti des confidences de son époux qui lui a signifié qu’il ne peut pas s’acquitter de la dépense quotidienne.



L’épouse, qui semble compatir aux difficultés financières de son mari, lui promet de s’en charger personnellement.



Mais, ce n’était qu'une ruse. Elle attend que ce dernier sorte un moment pour fouiller dans ses poches. Elle tombe sur des billets de dollars.



Abasourdie, elle en tire un billet de 100 dollars. Elle se rend au marché HLM pour effectuer le change et empoche ses 55 000 Fcfa. Le changeur se rend compte que le billet de 100 dollars était un faux. Mais, la dame était déjà partie.



Le surlendemain, elle chipe encore 150 dollars et se rend à la même boutique où elle avait effectué le change. Malheureusement, elle a été reconnue par le commerçant qui la conduit au commissariat de police des Hlm.



Son mari, convoqué, sera également arrêté. Ce dernier est un grand faussaire. Une perquisition dans leur appartement a permis de découvrir 1000 dollars en faux billets en coupure de 20 et 50.



Plusieurs faux passeports et faux visas y ont été saisis. Boubacar Camara a été condamné à 6 mois ferme tandis que sa femme a été relaxée.