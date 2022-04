Elle fait vivre l'enfer à sa belle mère et lui volé ses bijoux d'une valeur de 50 millions de FCfa

Les quotidiens L'AS, Les Échos et L'Observateur en font leurs choux gras dans leurs livraisons de ce mercredi.



Il s'agit de la saga de C. Diouf qui était, hier, à la barre de la Chambre criminelle de Dakar pour vol avec violence, usage d'arme et de fausse clef.



Âgée de 32 ans, la mise en cause est accusée, après douze (12) ans de mariage, d'agression sur sa belle-mère libanaise.



Pis, elle est suspectée de lui avoir soustrait frauduleusement des bijoux en or et diamant et d'autres numéraires estimés à cinquante (50) millions de FCfa.



Si les réquisitions du procureur (réclusion criminelle à perpétuité) sont appliquées, C. Diouf passera le reste de sa vie en prison.



Poursuivis pour recel, ses coinculpés, les frères Lam (Mamadou, Ousmane et Abdou) espèrent l'acquittement. Tout ce beau monde sera édifié sur son sort le 19 avril prochain.