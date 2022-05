Elle publie par erreur sa vidéo pornographique dans un groupe WhatsApp de 3000 membres

Administratrice du groupe WhatsApp dénommé "Ria Réseau international des Amazones leaders", rapporte le quotidien Les Échos dans sa parution du jour, Y. D. Barry a commis l'irrésistible.



Dans ce groupe qui compte plus de 3000 membres, elle a publié, par inadvertance, sa vidéo intime. Malheureusement pour elle, les images obscènes sont tombées entre de mauvaises mains.



Même si Y. D. Barry a réussi à supprimer la vidéo, C. Diop et A. Ndour ont pu la sauvegarder par le subterfuge du transfert. Ce fut le debut de l'enfer pour la victime Y. D. Barry.



Résultat des courses, C. Diop et A. Ndour ont été traduites, hier, devant le juge du Tribunal des flagrants délits de Dakar pour des faits de diffusion d'images contraires aux bonnes moeurs.



Même si les mises en cause n'ont pas voulu s'expliquer davantage à propos de cette affaire, le Procureur a requis une application de la loi pénale contre elles.



Leur avocat a, quant à lui, déclaré que ces deux dames n'ont rien fait à la victime qui ne devrait, en vouloir qu'à elle-même. Ce, avant de demander leur relaxe.



Au final, les dames C. Diop et A. Ndour ont été reconnues coupables et condamnées à deux (2) ans de prison assortis du sursis.