Elle tue son nouveau-né par étranglement et l’enferme dans...

Une rocambolesque affaire d’infanticide a été jugée, hier, devant la barre de la Chambre criminelle de Dakar.F. Ndiaye, qui avait tué son bébé avant de l’enfermer dans une valise, a été condamnée à 5 ans de réclusion criminelle.D’après le récit de Rewmi Quotidien, la mise en cause avait quitté son village pour rallier la capitale sénégalaise.Âgée seulement de 19 ans à l'époque, elle avait fait la connaissance d’un homme avec qui elle entretenait une relation amoureuse.Malheureusement, elle est tombée enceinte et son copain a refusé la paternité. Prise de panique et pour éviter d’être la risée du quartier, elle avait décidé de mettre fin aux jours de son nouveau-né.Pour parvenir à ses fins, F. Ndiaye est montée sur la terrasse où elle a accouché. Par la suite, elle a étranglé son nouveau-né qu'elle a enveloppé d’un tissu avant de mettre le cadavre dans une valise qu'elle a pris le soin de fermer.Faible après son acte, elle est tombée violemment dans les toilettes. En plus de cela, elle avait un écoulement vaginal.