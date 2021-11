Émoi à Yeumbeul : Un guérisseur qui violait ses 2 filles durant plusieurs années arrêté

S. Aïdara est accusé d'avoir abusé sexuellement de ses deux filles, âgées de 16 et 17 ans, pendant plusieurs années.



Le papa prédateur sexuel et guérisseur alternait dans sa chambre ses deux filles, qui vivaient sous le même toit que lui, pour coucher avec elles.



Selon Les Échos, les filles, qui accablent leur père, ont évoqué des pratiques d’avortement et de charlatanisme.



Le papa violeur a été déféré, hier, au parquet pour viol sur mineure, inceste, avortement, attentat à la pudeur et charlatanisme.