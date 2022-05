ESCROQUERIE AU VISA : UN RECRUTEUR DE JOUEURS CUEILLI DANS UNE AUBERGE AU MOMENT OÙ IL S'APPRÊTAIT À...

Formateur et entraîneur de football, D. Cissé est bien connu dans le milieu sportif sénégalais. Il est également à la tête dune école de football très réputée.



À en croire le quotidien L'Observateur, c'est à ce titre qu'il a réussi à convaincre beaucoup de parents de jeunes joueurs de convoyer leurs enfants vers l'Europe.



Objectif visé ? Leur offrir la possibilité de monnayer leurs talents à prix d'or et embrasser, pour les plus chanceux, une carrière dans de très grands clubs.



Après avoir encaissé la somme de 4,2 millions de FCfa, auprès de plusieurs personnes, il tente alors de quitter le Sénégal sur la pointe des pieds.



Informée du plan machiavélique qu'il a ourdi pour les rouler dans la farine, une de ses victimes saisit sans tarder la Brigade de gendarmerie de Keur Massar.



Heureusement, la diligence des hommes en bleu du Major Hansou Kane a permis de mettre la main sur lui, alors qu'il se la coulait douce dans une auberge.



Âgé de 47 ans, le formateur et entraîneur de football a été déféré au parquet, hier, pour escroquerie au visa portant sur la somme de 4,2 millions de francs CFA.