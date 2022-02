Escroquerie et usurpation de fonction : Il se faisait passer pour une députée pour arnaquer ministres et Dg

Cheikh Ndiaye, qui rêvait d’être député, devra répondre d’usurpation de qualité devant la justice.



Se disant agent administratif au ministère de l’Environnement, il usurpait l’identité de la parlementaire Yéya Diallo pour gruger des ministres et des DG.



Il a été arrêté et écroué, vendredi dernier, pour escroquerie et usurpation de fonction.



La fausse Yéya Diallo avait saisi le DG de l’Agriculture, Oumar Sané, pour lui demander une somme de 50 000 Fcfa pour se rendre à Kédougou.



Quelques jours après, Yéya Diallo reçoit des messages de condoléances de deux ministres pour le décès de sa mère.



Les deux ministres ont confié à la députée lui avoir envoyé chacun 500 000 Fcfa pour participer à l’évacuation supposée de sa maman, relate Libération.



Le directeur des Transports routiers, Cheikh Omar Gaye, a été aussi la cible du malfaiteur. Mais, il a très vite compris qu’il s’agit d’une arnaque et a alerté Yéya Diallo, qui a déposé plainte.



Le bornage du téléphone du mis en cause, caché dans un sac de riz, a permis d’identifier «le député» à Keur Massar, à la cité Sapco, où il a été interpellé. Son épouse A. Bocoum a aussi été arrêtée avant d’être libérée.