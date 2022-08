Escroquerie : le maître coranique vole 15 millions pour... payer ses impôts

Youssouf Traoré est un maître coranique de 38 ans. Il était chargé depuis 2017 de récupérer le loyer de l'immeuble de Mamadou Konté. Mais ces dernières années, il n’arrivait plus à reverser l’argent rassemblé. Le préjudice est chiffré à un peu plus de 10 millions de francs CFA.



Au bout de deux ans d’attente, Mamadou Konté dépose une plainte contre Youssouf Traoré, avec qui il entretient des liens familiaux. Le mis en cause a été jugé hier, lundi, devant le tribunal des flagrants délits de Dakar.



D’après L’Observateur, qui a fait le compte-rendu de l’audience dans son édition du jour, Traoré a reconnu les faits à la barre. Mais, rapporte le journal, il a déclaré qu’il a utilisé l’argent pour les impôts et les frais de réfection de sa maison familiale. Qu’il avait l’intention de rembourser l’argent, mais que le plaignant lui demandait de payer d’un seul coup sa dette.



Son avocat, Me Cheikh Sy, a demandé la clémence du tribunal, soulignant que son client est marié à deux épouses dont l’une est enceinte.



Le tribunal a condamné le maître coranique à six mois de prison avec sursis et à verser 11 millions de francs CFA à Mamadou Konté.