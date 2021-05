Pour lui avoir fait croire qu’elle est issue d’une famille de prophète, le charlatan a fini par escroquer l’étudiante

L’affaire remonte en 2020 à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar, où l’étudiante S. Dia avait rencontré le charlatan A. Cissé. Ce dernier a fait croire à la demoiselle qu’elle est issue de la lignée de deux prophètes dont Yankhoba et Ibrahima.





C’est ainsi qu’il l’a sommée de verser 2 millions pour se purifier et l’aider à devenir riche. Une somme que l’étudiante a versée au charlatan, il lui a ensuite demandé 700.000 frs en échange de bains mystiques ainsi qu’un chameau comme sacrifice pour qu’elle puisse se débarrasser de son amant djinn (farou rap). Ainsi, la victime S. Dia a été contrainte de recourir à un prêt bancaire après avoir fini de soutirer 400.000 FCFA à sa mère en la faisant croire que c’est pour les besoins d’un business.





Ils ont comparu mercredi dernier au tribunal des flagrants délits de Dakar. Après avoir entendu leurs versions, le représentant du procureur a requis une peine de 3 mois ferme contre A. Cissé pour charlatanisme et escroquerie et à payer 2,5 millions de FCFA en guise de dommages et intérêts à la victime S. Dia.