Evadé de la prison de Mbour : A. Sow, armé d’un coupe-coupe, s’oppose aux policiers dans un bar

Fin de cavale pour le détenu Amadou Sow. Le fugitif a été mis aux arrêts dans un bar situé à Mbour, par les policiers du poste de Diamaguène 2, selon des informations exclusives de Seneweb.





En effet, ce berger de 25 ans et d'autres détenus s'étaient fait la belle à la prison centrale de cette localité, lors des événements de mars dernier. Seneweb revient en exclusivité sur le film de l'arrestation de ce fugitif armé d'un coupe-coupe.





Dans le cadre de la lutte contre le grand banditisme et la délinquance, les éléments du commissariat central de Mbour et ses unités mènent régulièrement des patrouilles et des contrôles de routine.





Ainsi, les policiers du poste de Diamaguène 2 ont effectué une descente dans un bar de leur juridiction. Sur place, le comportement suspect d'Amadou Sow a attiré l'attention des flics.





D'après des sources de Seneweb proches du parquet, ce berger, armé d'un coupe-coupe, opposera une résistance aux limiers. Malgré tout, l'homme âgé de 25 ans a été arrêté et conduit au service pour détention d’arme blanche.





Placé en garde à vue, Amadou Sow a été rattrapé par son passé. En effet, suite à des investigations menées, les enquêteurs ont découvert que le quidam fait partie des évadés de la prison de Mbour, lors des émeutes liées à l'affaire Ousmane Sonko-Adji Sarr. Ce qui a corsé son cas.





Déféré au terme de l'enquête de la police pour évasion et détention d'arme blanche, le fugitif Amadou Sow a été placé sous mandat de dépôt.





Pour rappel, ce berger purgeait une peine de six mois de prison ferme pour coups et blessures volontaires, avant son évasion.