Exploitation d'or à Saraya : La gendarmerie démantèle le Dioura clandestin de Fadougou

Les opérations de démantèlement des sites d’orpaillage se poursuivent toujours dans le département de Saraya. Après ceux de Gamba Gamba, de Bembou, les hommes de l’adjudant Laye Diaw Ndiaye viennent de mettre fin à une activité illicite menée par des ressortissants maliens pour la plupart au village de Fadougou dans la commune de Madina Baffé. Au regard du matériel saisi par les hommes en bleu et du niveau de dragage, le site clandestin de Fadougou faisait l’objet d’une exploitation à grande échelle.





Une machine pelleteuse et une vingtaine de dragues ont été saisies par les gendarmes. Les individus trouvés sur les lieux ont pris la clé des champs vers le Mali abandonnant tout derrière eux. Une source que Seneweb contactée par téléphone sur place nous confie que tant qu’il n’y aura pas de postes de gendarmerie avancés dans cette zone frontalière au Mali et à la Guinée, les activités d’exploitation illicite d’or vont toujours se poursuivre. Avant d’ajouter: « Il faut aussi que la population collabore. Mais malheureusement certaines populations sont au fait de l’existence de ces sites clandestins et elles ne bronchent pas parce qu’elles y trouvent leurs comptes. Voilà la triste réalité » explique-t-il au bout du fil.





Ces opérations d’envergure de démantèlement de sites d’orpaillage clandestins initiées par la compagnie de gendarmerie de Kédougou vont se poursuivre sur toute l’étendue de la région de Kédougou .