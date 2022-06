Faux magistrat arrêté à Thiès : Comment la BR de Thiès a fait chuter le Malien S. Sangharé

Qui veut tout perd, selon l'adage. S. Sangharé l'a appris à ses dépens. En effet, ce ressortissant malien se faisait passer pour un magistrat. Ainsi, ce faussaire a fait plusieurs victimes dans son pays avant de poursuivre ses agissements au Sénégal, selon des informations exclusives de Seneweb. Mais le faux juriste ayant grugé plusieurs millions à ses victimes, est tombé dans les filets des gendarmes de la Brigade de recherches (BR) de Thiès. Détails.



Un coup de filet à l'actif des hommes du commandant Seck qui ont mis fin aux agissements d'un faux magistrat de nationalité malienne.



En effet, cet escroc notoire ayant grugé plusieurs millions à ses compatriotes au Mali et au Sénégal, a mordu la poussière face à la ténacité des pandores de la BR de Thiès.



Selon des sources de Seneweb proches du parquet, S. Sangharé se présentait dans son pays comme magistrat chargé des logements sociaux, mais aussi du recrutement dans la Fonction publique malienne.



Ainsi, le faussaire faisait miroiter à certains de ses compatriotes des maisons clés en main. En contrepartie, ses proies lui versaient des millions.



Après avoir amassé une fortune, S. Sangharé a quitté le Mali pour se réfugier au Sénégal. Une fois à Dakar, le faux magistrat a poursuivi ses activités illicites.



Mais S. Sangharé a été piégé et interpellé à Thiès par les gendarmes de la BR locale.



Tout est parti lorsque des ressortissants maliens ont donné rendez-vous au faux magistrat dans la cité du Rail pour lui verser de l'argent. Ne se doutant de rien, l'escroc notoire a foulé le sol de Thiès. Il sera cravaté par les éléments du major Seck, Commandant de la Brigade de recherches.



Suite à la chute de ce faux magistrat, des victimes ont quitté le Mali pour venir déposer des plaintes contre lui.



Ainsi, les gendarmes de cette brigade ont soulagé plusieurs Maliens qui ne savaient plus à quel saint se vouer.



Au terme de l'enquête, S. Sangharé a été présenté au procureur près le tribunal de grande instance de Thiès pour usurpation de fonction, escroquerie et tentative d’escroquerie, selon des sources de Seneweb proches du parquet.