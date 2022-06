Faux titres de voyage : Atteinte d’un cancer du sein, elle est arrêtée lors de son départ pour la france...

En plus du problème de santé auquel elle est confrontée, Ndèye Bineta Ndiaye risque la prison. À l'origine : un faux titre de voyage. Cette dame, lorsque les médecins lui ont révélé qu'elle traînait une maladie, a voulu aller à l'étranger pour une thérapie.



Ainsi, sa voisine d’immeuble depuis 12 ans, Ndèye Yandé Seck, lui a proposé de la mettre en rapport avec un certain Lamine Seydi qui confectionne des titres de séjour pour toute personne qui désire voyager en Europe ou aux États-Unis.



D’après Les Échos, naturellement, Ndèye Bineta Ndiaye a sauté sur cette occasion. Ainsi, elle doit verser 5 millions de F Cfa en deux tranches. Après avoir versé les sommes demandées, Ndèye Bineta Ndiaye obtient son titre de séjour dans un délai de deux semaines.



Malheureusement, elle a été interpellée à l'aéroport lorsqu'elle s'apprêtait à prendre son vol puisque les agents se sont rendu compte que le document était entaché de faux.



Cuisinée, elle balance le nom de sa voisine Ndèye Yandé Seck et révèle aux agents avoir reçu le faux document de ses mains. Quand cette dernière a été à son tour arrêtée, les enquêteurs ont saisi chez elle des passeports et des cartes de séjour pour l’Espagne. Lamine Sambou, l’intermédiaire, a été lui aussi embarqué.



Tous inculpés pour association de malfaiteurs, trafic de migrants et complicité de falsification de titres de voyage, les deux dames ont bénéficié d’une liberté provisoire, contrairement à Lamine Sambou qui est sous mandat de dépôt depuis 8 mois.



C'est hier, devant le juge correctionnelle du tribunal de Dakar qu'ils ont été jugés. Niant ces infractions, Lamine Sambou a déclaré : «c'est Lamine Seydi qui m'a demandé de lui trouver des personnes qui voudraient voyager à l'étranger».



Ndèye Yandé Seck a tout contesté face au juge. «Je souhaitais juste qu'elle aille se soigner en France puisqu'on lui avait décelé un cancer du sein. Mais, j'ignorais le caractère faux de ces titres de séjour», a-t-elle assuré alors qu'elle avait lors de sa confrontation face aux enquêteurs dit qu'elle recevait entre 350.000 F Cfa et 2 millions F Cfa pour chaque personne démarchée.



En ce qui concerne Ndèye Bineta, même si elle est prévenue dans le dossier, elle poursuit sa voisine pour des faits d'escroquerie. Son conseil a réclamé 7 millions F Cfa en guise de réparation à Ndèye Yandé Seck.



Le procureur a requis contre elle 2 ans de prison assortis du sursis et 2 ans ferme pour ses acolytes, Ndèye Yandé Seck et Lamine Sambou.



L'avocat de Bineta Ndiaye a demandé sa relaxe à cause de sa maladie, les conseils des autres prévenus ont sollicité leur relaxe au bénéfice du doute en soutenant que les éléments pour entrer en voie de condamnation contre eux ne sont pas réunis.



Délibéré le 23 juin prochain.