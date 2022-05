Gracié lors de la Korité, un trafiquant de drogue reprend aussitôt du service et...

I. Traoré a été arrêté avec 1,7 kg de chanvre indien aux Maristes où il est domicilié. Selon l'enquête, le mis en cause, condamné à deux ans pour des faits similaires, a bénéficié d'une grâce présidentielle à l'occasion de la Korité.



Sorti de prison, informe le quotidien national Le Soleil, I. Traoré s'est remis, sans perdre de temps, au trafic de drogue et vendait le produit prohibé au vu et au su de tout le quartier.



Attrait à la barre du Tribunal des flagrants délits de Dakar, pour offre et cession de drogue, il aurait avoué aux gendarmes avoir acheté le chanvre indien à Kaolack avant de le conditionner en vue de la vente.



Le représentant du Procureur a requis quatre ans de prison ferme. Finalement, le dealer I. Traoré, né en 1986, a écopé d'une peine de trois ans ferme et à payer une amende de 300 000 FCfa.