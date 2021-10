Guédiawaye : Il cambriole un militaire français, offre le butin à une prostituée et va en prison avec sa mère

D'après Les Échos, un caporal de la Légion étrangère française a été visité durant la nuit du Magal.



Le malfrat, I. Thiam, a attendu que le soldat s’absente pour entrer nuitamment dans son appartement.



Il a emporté des objets de valeur (parfums de marque, une télévision écran plat, des bijoux, des montres, des tissus...) et 1.300.000 Fcfa.



À son retour, le caporal constate les dégâts. Il dépose une plainte au commissariat de Guédiawaye qui a abouti à l’arrestation du mis en cause.



Ce dernier confie aux enquêteurs qu’il a offert les tissus volés à une prostituée moyennant des relations sexuelles.



Il avoue qu’il a vendu le reste du butin à sa mère âgée de 45 ans très connue des services de police pour avoir été déférée au parquet au mois de mai dernier pour abus de confiance.



I. Thiam, sa maman et la prostituée sont en garde à vue depuis vendredi dernier. Ils devraient être déférés au parquet pour vol, recel et complicité.