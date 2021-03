Guinée : Une fille de 15 ans portée disparue, son corps retrouvé complètement calciné

Le corps de Finagbè Konaté âgée de 15 ans, kidnappée depuis le 21 octobre 2020, a été retrouvé totalement calciné dans un champ d’anacardiers non loin du cimetière de Heremakono dans la commune urbaine de Mandiana.

C’est vers 9 h du matin de ce vendredi 19 mars 2021, que ce corps de femme a été découvert à 400 m du cimetière du quartier Hèrèmakono. Informé de cette découverte macabre, le maire Ibrahima Sira Diakité a immédiatement alerté la police qui, en compagnie du chef de quartier de Heremakono, s’est rendue sur les lieux pour voir plus clair.

Sur les lieux où elle a été brûlée, il ne restait du corps de la victime que son crâne, des os, sa paire de chaussure et quelques vêtements qui n’ont pas été brûlés et qui ont permis d’identifier formellement la victime.

Il s’agit des restes du corps de Finagbè Konaté âgée de 15 ans, fille de Seydou et de Rogbè Kourouma natif de Kiniébala de la sous-préfecture de Tintioulén dans la Préfecture de Kankan, résident au quartier Heremakono de la Commune Urbaine de Mandiana.

Finagbè Konaté, la victime, était apprentie couturière dans un atelier du même quartier. Après la toilette et les travaux ménagers, vers 10 heures du 21 octobre 2020, elle s’habille pour se rendre à l’atelier, elle a été directement kidnappée par X. Des appels dans les médias publics et privés ont eu lieu en vain. Ce n’est que ce matin, soit 5 mois après sa disparition, que le corps de la pauvre a été retrouvé.

Tout un dossier est ouvert à la police de Mandiana pour connaître les causes de cette mort tragique. Selon les premières hypothèses, elle aurait été violée par ses ravisseurs, acte qui l’a tuée et ensuite ils ont trouvé un moyen de dissimuler son corps et le brûler pour effacer toutes les traces.