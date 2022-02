Hlm grand médine : un malade mental poignarde sa mère et sa grand-mère avant de se suicider

Le commissariat des Parcelles Assainies de l’unité 15 a été alerté, hier, aux environs de 19 heures 56 minutes, qu’un malade mental a poignardé sa mère et sa grand-mère dans leur domicile, aux HLM Grand Médine, avant de se suicider, rapporte Le Témoin.



Le transport effectué sur les lieux a permis de constater le corps sans vie du malade mental nommé M. Nd. Dasouza devant le portail de l’immeuble R +2. Sa mère du nom de A. Ndiaye et sa grand-mère Yaye M. Diop, qui ont été poignardées par le défunt, ont été évacuées par les sapeurs-pompiers à l’hôpital principal de Dakar.



D’après les renseignements recueillis auprès de la dame Anna Ndiaye Dasouza, son frère, un malade mental, a poignardé sa mère et sa grand-mère avant de sauter depuis la terrasse pour se retrouver avec une chute mortelle au sol devant le portail de leur domicile.



Les membres de la famille renseignent que le défunt a été interné, à plusieurs reprises, à l’hôpital Psychiatrique de Thiaroye . Visitant l’immeuble, les agents de la police ont relevé des traces de sang dans l’appartement situé au deuxième étage.