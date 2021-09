Hlm Grand-Yoff : Deux menuisiers arrêtés pour détention et trafic de chanvre indien

Deux menuisiers livreurs de Chanvre indien aux HLM Grand-Yoff

Ils ont été arrêtés par les policiers pour détention et trafic de chanvre indien aux HLM Grand-Yoff. Ils, ce sont Serigne. Mb.B.D et Mamadou, deux menuisiers qui s’activaient dans la livraison de chanvre indien à leurs heures perdues, rapporte « L’As quotidien » dans sa parution du jour.





Mais les deux hommes n’ont pas échappé cette fois-ci à la police des Parcelles assainies. Ils surveillaient leurs moindres déplacements. Ce qui a conduit à leur arrestation à la suite d'une information faisant état d’un vaste trafic de drogue par des scootéristes aux Hlm Grand-Yoff.





De ce fait, les limiers avaient installé une planque pour piéger les deux présumés dealers.





Arrivés au niveau de la passerelle, Serigne MB .B.D et Mamadou D se retrouvent en face des policiers. La fouille corporelle a permis de découvrir, par devers les mis en cause, un kilogramme de chanvre indien.





Et Serigne de soutenir que la drogue vient d’un certain Abdoulaye qui lui aurait demandé de livrer la marchandise à une tierce personne. Par contre, ils ont refusé de donner le nom de leur fournisseur et son adresse.