Horreur à Bargny: Une fillette de 8 ans tuée et abandonnée dans...

Fin tragique pour Anta Ndiaye. Cette fillette de 08 ans a été atrocement tuée puis abandonnée dans un bâtiment inachevé à Bargny.



Selon une source autorisée de Seneweb et proche du dossier, la découverte du corps sans vie de cette fille a été faite, hier, par des jeunes qui cherchaient de la ferraille.



Informés de ce drame, les policiers du poste de Bargny et leurs collègues de la police technique et scientifique ont effectué une descente sur les lieux du crime.



Une fois sur place, les limiers ont constaté que la victime a été blessée au niveau du menton. La victime répondant au nom de Anta Ndiaye saignait du nez d'après les premiers éléments de l'enquête.



Toutefois, la police de Bargny a ouvert une enquête pour élucider cette affaire qui plonge cette localité dans l'émoi.