Horreur à Khombole: Un conducteur de moto tué par son collègue, au cours d'une bagarre



Un crime odieux plonge Khombole dans la tristesse. En effet, une bagarre entre un conducteur de moto Jakarta et son collègue, a viré au drame dans la nuit du vendredi dernier ( hier) . Selon des sources de Seneweb, Makhaly Cissé a été poignardé au cours de cette altercation.



Évacuée au district sanitaire local, la victime a été transférée finalement à l'hôpital régional de Thiès à cause de la gravité de ses blessures.



Malheureusement, Makhaly Cissé a fini par perdre son combat contre la mort sur son lit d'hôpital selon des sources de Seneweb.



Après avoir commis l'irréparable, Lamp Diop a pris la poudre d’escampette. Ainsi, le meurtrier est toujours introuvable jusqu'au moment où ces lignes sont écrites.



Toutefois, la brigade de gendarmerie de Khombole, en charge de l'enquête , a lancé un avis de recherche et d'interpellation décerné contre le fugitif.



Affaire à suivre !