Horreur à Tambacounda : Une Niarel ébouillante le fils de sa coépouse et évoque les djinns pour se justifier

Elève en classe de CM2, A.B. âgé de 13 ans a été victime des conséquences de la guéguerre entre sa mère et sa coépouse. L'élève s’est retrouvé avec de graves blessures qui lui valent une lutte contre la mort à la réanimation où il est admis après plusieurs opérations.



Âgée de 19 ans et en état de grossesse de 4 mois, B.D., seconde épouse (Niarel) n'a trouvé de mieux que d'asperger une marmite remplie d’eau chaude le fils de sa coépouse (awoo). C'est en soldant ses comptes avec la première femme de son mari qui lui aurait ôté la joie de vivre depuis qu'elle a rejoint le domicile conjugal sis au quartier Médina Coura en face de l'ancienne gare routière. Elle a en effet assouvi sa soif de vengeance sur le fils de sa coépouse avec qui elle entretenait des rapports de cohabitation heurtés. Elle a profité de l'absence de son mari commerçant et de celle de sa coépouse pour bouillir de l'eau à 100 degrés dans une marmite. Avant d'appeler le garçon dans les toilettes et en vide le contenu sur le tout le corps de l'élève de CM2 puis l'enferma dans les toilettes. Les cris de détresse vont alerter les voisins venus défoncer la porte et retrouver le garçon dans un piteux état et l'acheminer à l'hôpital régional. Il a subi plusieurs opérations avant d'être interné au service réanimation où il lutte contre la mort.



«La Niarel a chauffé de l’eau dans une marmite avec laquelle elle a ébouillanté le fils de sa coépouse avant de l'enfermer dans les toilettes. Elle a invité le garçon à venir se laver avant de passer à l'acte puis elle l'a enfermé dans les toilettes », soutiennent les témoins. Interrogée, l'accusée est passée aux aveux et affirme avoir ébouillanté le garçon sur instruction des djinns dont elle serait sous l'emprise.

Les éléments du commissariat central ont déféré au parquet B. Diop qui traine une grossesse de 4 mois.