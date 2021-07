Il découvre que son stagiaire est le fils qu'il a perdu de vue depuis 13 ans

Treize ans après avoir perdu tout contact, Eric et son fils, Kylian se sont retrouvés grâce à un incroyable concours de circonstances en France. En se levant ce jour-là, jamais Éric Dupont n’aurait imaginé que son passé le rattraperait, treize ans après, grâce à un incroyable concours de circonstances. Arrivé dans l’association de réinsertion Synergie le 1er juin, l’Aulnésien s’occupe des espaces verts. Il y a une quinzaine de jours, en plein travail, il croise un collègue chargé du ramassage des déchets verts. Ce dernier est accompagné d’un jeune stagiaire de quinze ans, qui est à Synergie pour un nouveau stage de quelques jours. « On échange quelques mots, mais rien de plus », explique Éric Dupont à nos confrères de La Voix du Nordcités par Sudinfo.





Il ne connaît alors que son prénom : Kylian. Quelques jours plus tard, les deux se recroisent à l’occasion du briefing matinal quotidien. L’adolescent lui demande alors si celui-ci connaît sa mère. « J’ai répondu oui, et on a tout de suite compris. » Le nom qu’ils partagent les conforte.