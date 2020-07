Il escroque 129 millions à un couple, roule des banques et s'exile aux États-Unis

Saliou Mbaye a escroqué le couple Thiam la somme de 129 millions Fcfa issue de la location de voitures.





Selon les informations glanées par le journal L'AS, les faits remontent à l'année 2018.





De la France, Malick Thiam lui aurait envoyé trois véhicules (2 Mercedes et une BMW) dont le coût est estimé à plus de 123 millions et des numéraires de 6 millions Fcfa.





Après avoir encaissé les sous, Saliou Mbaye a vendu les voitures puis s'est réfugié aux États-Unis.





Ce après une plainte de la victime à la DIC pour abus de confiance et escroquerie.





Il est également poursuivi par les banques auprès desquelles il a contracté des prêts.