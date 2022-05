Il frappe sa compagne en pleine rue, un passant intervient et le tue à coups de couteau

Un jeune homme a été poignardé à mort mardi soir à Alfortville, dans le Val-de-Marne, relatent plusieurs médias hexagonaux, dont Le Parisien et RMC. La victime était en train de frapper sa compagne en pleine rue lorsqu’un individu s’est interposé avant de lui asséner plusieurs coups de couteau. L’auteur du coup de couteau mortel a été interpellé alors qu’il tentait de s’enfuir.



Le couple se disputait violemment à la sortie d'un magasin aux alentours de 21h30 ce mardi soir. Le jeune homme de 25 ans a porté des coups à sa compagne. Un étudiant de 21 ans s'est interposé et la situation a dégénéré.



Le compagnon violent s’en est pris au jeune qui tentait de mettre fin à la dispute. Selon une source citée par Le Parisien, ce dernier a alors sorti un couteau et a poignardé son adversaire au niveau du thorax. La victime, connue de la police, n’a pu être réanimée par les secours et est décédée.



L’auteur du coup de couteau mortel a été interpellé alors qu'il tentait de prendre la fuite. Il a été placé en garde à vue. Toujours selon le quotidien, la compagne de la victime n'aurait pas été blessée.